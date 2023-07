Niterói e Petrópolis assinam cooperação técnica de fomento ao turismo

As cidades de Niterói e Petrópolis assinaram um protocolo de Cooperação Técnica, visando ações de fomento às atividades turísticas. O Plano de Trabalho com definição destas ações e cronograma para execução das mesmas está sendo organizado pelas prefeituras das duas cidades, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e da Secretaria Municipal de Turismo de Petrópolis (Turispetro).





O documento foi assinado pelo presidente da Neltur, André Bento, por Niterói; e pela secretária de Turismo da Cidade Imperial, Silvia Guédon, por Petrópolis. André Bento considera que esta parceria com Petrópolis é relevante e muito positiva.





“Vamos avançar com várias propostas começando com a divulgação dos equipamentos turísticos da Cidade Imperial em nossos Centros de Atendimento ao Turista (CAT). Já a Secretaria de Turismo de Petrópolis divulgará, em seus postos de atendimento, os equipamentos turísticos e atrações de Niterói”, destacou o presidente da Neltur. André Bento ressaltou ainda que, além da troca de experiências, Petrópolis é uma cidade histórica e um município consolidado como destino de turismo receptivo.





"Em linhas gerais, as ações entre Niterói e Petrópolis estão sendo elaboradas nas seguintes bases: estimular produtos turísticos integrados (fazendo articulação entre agências de viagens, operadoras de turismo, etc); buscar meios para integrar os circuitos cervejeiros de ambas cidades; fazer divulgação mútua através de material promocional nos CATs (Centros de Atendimento ao Turista) dos atrativos e eventos destes municípios e divulgação mútua em suas páginas e redes institucionais; além da análise do calendários de eventos, buscando identificar os potenciais daqueles que poderão ser realizados em Niterói e Petrópolis", informou o poder público no texto.