Armas e drogas são apreendidas escondidas em cilindro de gás na Dutra

Rio - A Polícia Federal e o Núcleo de Operações com Cães (NK9) apreenderam dois fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores que estavam escondidos dentro de um cilindro de gás de um carro na Rodovia Presidente Dutra, altura do Piraí, no Sul do Estado, na noite desta quarta-feira (5). Durante a ação, uma pessoa foi presa.



Segundo a PRF, equipes faziam uma blitz na região próximo ao posto policial, quando abordaram um veículo de passeio que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. O material seria entregue na Avenida Brasil, próximo a comunidade da Vila do João, no Complexo de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio.



O flagrante foi descoberto durante a abordagem, em que os policiais verificaram através de sistemas informatizados que o motorista já possuía diversas passagens criminais. Em seguida, os cães K9 Venena e Eva, que são especialistas no faro de drogas, armas e munições, conseguiram identificar o local de armazenamento dos ilícitos.

PRF apreende armas e drogas dentro de cilindro de gás na Rodovia Presidente Dutra. O material serial levado para o Complexo da Maré, na Zona Norte.

Ao todo foram localizados 2 fuzis 556 da marca Colt, 3 pistolas 9mm da marca Bersa, 1 pistola 9mm da marca Glock, 4 carregadores de 556, 8 carregadores de pistola e 3 aparelhos de pontaria de alta precisão.



O motorista informou ainda que receberia a quantia de R$10 mil para realizar a travessia. A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí).





Ainda na quarta (5), a PM também prendeu um traficante conhecido como 'Caça Rato' que pretendia transportar drogas para a Vila São João, no Complexo da Maré. Ele foi localizado na saída da Ilha do Governador, na Zona Norte. Na ação, os agentes apreenderam 59 tabletes de maconha prensada.