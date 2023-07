PF prende homem por armazenar pornografia infantil na Zona Norte

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (6), um homem de 46 anos por armazenar vídeos e fotos contendo pornografia infantil. A prisão foi feita durante a operação IBEJI X, que tinha como objetivo combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, e o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio.



De acordo com as investigações, desenvolvida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), que iniciaram por meio da captação de dados e vestígios na internet, o suspeito teria compartilhado na rede mundial de computadores vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças ou adolescentes.



O homem foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de armazenar imagens com conteúdo pedopornográfico e disponibilizar pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito envolvendo menores de idade. A pena, no total, pode chegar a 10 anos de prisão.



O preso foi conduzido à Superintendência da PF no Rio de Janeiro e será encaminhado posteriormente ao sistema prisional.



A nomenclatura da operação é um termo oriundo da mitologia africana associado à proteção das crianças.



Também nesta quinta-feira, a PF deflagrou uma outra operação, em Niterói, Região Metropolitana do estado, para combater crimes de abuso sexual. Um homem, que vendia e compartilhava arquivos de imagens e vídeos de cunho pornográfico envolvendo crianças foi preso e pode pegar, caso seja condenado, até 18 anos de prisão.