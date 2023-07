Obras de valorização começam nesta quinta no Cais do Valongo

Rio - O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) iniciou as obras de valorização do sítio arqueológico do Cais do Valongo, na região da Pequena África, no Porto do Rio, nesta quinta-feira (6).Primeiro, o local recebeu os contêineres de apoio, na sequência, serão instalados muretas e um guarda-corpo. Após isso, será colocado um módulo expositivo com quatro totens que vão contar a história da região. A curadoria é da historiadora especialista na História da escravidão e das Relações raciais nas Américas Ynaê Lopes dos Santos.Após as instalações, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai implantar uma nova iluminação no espaço, obedecendo a todas as especificidades necessárias, a partir do projeto feito pelo IDG.O Cais do Valongo é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco desde 2017. O local é o único vestígio material da chegada de negros escravizados à América. Entre 1811 e 1831, estima-se que tenham desembarcado na região cerca de um milhão de pessoas provenientes, em sua maioria, do Congo e de Angola.As ministras da Cultura, Margareth Menezes, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a primeira-dama Janja Lula da Silva e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, estiveram no Cais em março deste ano para anunciar investimentos. O local precisa atender às exigências da Unesco em relação à conservação, manutenção e gestão.