MEC encerra nesta quinta consulta pública sobre novo ensino médio

O Ministério da Educação encerra nesta quinta-feira, 6, a consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, conhecida como novo ensino médio. Até essa quarta-feira, 5, a pasta havia registrado 105 mil participações.



A consulta online é direcionada a estudantes, professores e gestores escolares. A coleta de opiniões começou no dia 15 de junho e tem como objetivo reunir subsídios que possibilitarão a tomada de decisões sobre atos normativos que regulamentam o ensino médio.



Em nota, o ministério infirmou que a pesquisa é realizada por meio de recursos de comunicação rápida, utilizando o sistema Pesquizap – um chatbot de WhatsApp especialmente projetado para coletar e mensurar os resultados da pesquisa.



“Com essa ferramenta interativa, os participantes poderão responder às questões da consulta por meio de seus celulares ou computadores, utilizando um código QR ou o link disponibilizado pelas próprias escolas.”



Como participar



Há quatro formas de participar da consulta pública:- no celular, acessar bit.ly/consultapublicaonlinemec - no computador, acessar bit.ly/consultapublicaonlinemec-web - escanear o QR code, disponível em cartazes nas escolas e no portal do ministério - enviar a palavra palavra MEC para o número (11) 97715 4092, diretamente pelo WhatsApp.