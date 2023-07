Preso que fugiu da delegacia da Taquara ainda não foi localizado

Rio - Ryan Soares de Almeida,, na terça-feira (4), ainda não foi localizado. De acordo com a PM, no momento em que os agentes retiraram a algema, o suspeito empurrou um dos policiais e escapou., nesta quarta-feira (5), que pede informações sobre o paradeiro de Ryan. No fim de junho, a 1ª Vara Criminal da Capital expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que responde por homicídio. De acordo com as investigações, ele teria envolvimento com assassinatos na região da Rua Araticum, no Anil, e com confrontos armados em Rio das Pedras, na Zona Oeste.Ryan e outros cinco suspeitos foram presos após agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) serem acionados para checar a informação de que homens armados estariam vendendo drogas na comunidade da Gardênia Azul, Zona Oeste. O grupo foi levado à delegacia e no momento em que seriam colhidos os depoimentos, a algema de Ryan foi retirada e ele fugiu.Os policiais conseguiram impedir a fuga dos demais suspeitos, que foram autuados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.Após o fim dos trâmites de registro na delegacia, os policiais realizaram buscas na região para localizar e prender o suspeito, que não foi encontrado.A Polícia Militar informou que um procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias da fuga. De acordo com a Polícia Civil, a 32ª DP (Taquara) investiga o caso. Os policiais foram ouvidos e diligências estão em andamento para localizar o suspeito.