Ex-subsecretário de Saúde de SG é um dos falsos médicos investigados

O que parecia suspeito foi descoberto pela polícia. O ex-vereador e ex-subsecretário de Saúde de São Gonçalo "Doutor" Cláudio Rocha foi apontado como um dos 65 falsos médicos investigados pela Polícia Federal por comprar registros profissionais de uma quadrilha que falsificava documentos de faculdades de Medicina.

O governo de Capitão Nelson (PL) chegou a dar o cargo de subsecretário ao falso médico como uma espécie de barganha ele por ter desistido de sua própria candidatura à prefeitura, na eleição de 2020, pelo PSDB.



O então prefeito na época só andava em companhia do “amigo”, e declarava que ele se tornaria seu braço forte na saúde da cidade.



Tirava onda - Em todos os locais de São Gonçalo Claudio Rocha andava pra cima e pra baixo com um estetoscópio pendurado no pescoço. Ele dizia que era acadêmico de medicina, embora fosse oficialmente enfermeiro. "Ele sempre gostou de ser chamado de doutor", lamentou um dos seus eleitores depois da verdade revelada.



Apareceu na televisão

O programa “Fantástico”, revelou tudo no último domingo. Segundo o dominical, a quadrilha burlava o cadastro do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) para conseguir os registros com documentos falsos.



Segundo as informações, depois que estourou o escândalo, o Cremerj anulou todos os 65 registros obtidos com documentação falsa, que chegavam a custar entre R$ 45 mil e R$ 400 mil. De acordo com o episódio, o conselho resolveu mudar o processo de checagem de documentos.

Procurados, tanto Claudio como o prefeito preferiram o silêncio.