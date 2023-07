Praia do Flamengo é liberada para banho pela terceira semana consecutiva

Rio - O boletim de monitoramento de qualidade das praias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) aponta, pela terceira vez consecutiva, que a Praia do Flamengo está liberada para banho. As águas cristalinas têm surpreendido os cariocas que passam pelo local.



De acordo com os boletins de balneabilidade do instituto, há agora uma nova realidade das praias no entorno da Baía de Guanabara: a boa qualidade ambiental de um local historicamente poluído. Segundo os técnicos do Inea, a reconstituição do sistema de drenagem, a troca de troncos coletores, as obras de recuperação ambiental e as intervenções realizadas pelas concessionárias nos últimos três anos influenciaram neste resultado.

Água da praia do flamengo tá pique região dos lagos — jan (@picaseca2) July 6, 2023 Faz duas semanas que a Praia do Flamengo está própria para banho pic.twitter.com/yHzSLu6RPS — arquétipo cachorrinho fdp (@cachorrinhofdp) June 28, 2023 Praia do Flamengo agora a tarde. pic.twitter.com/de50EPtrJh — jef (@jeferson) June 28, 2023 Ainda de acordo com os especialistas, o coletor tronco de Manguinhos, entregue pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no mês passado, e a entrega do Ainda de acordo com os especialistas, o coletor tronco de Manguinhos, entregue pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no mês passado, e a entrega do futuro sistema coletor de tempo seco , licenciado pelos órgãos ambientais estaduais nesta semana, devem impactar positivamente os próximos resultados de balneabilidade na região.

O biológo Mário Moscatelli enviou ao Dia imagens da praia de 2013 e 2010 que mostram a diferença para os dias atuais. "A partir de dois anos atrás, as condições ambientais têm melhorado progressivamente. Não há mágica! Apenas trabalho sério e permanente, coisa que faltava há décadas no ramo de saneamento no Rio", disse.

A expectativa segundo Moscatelli é de avanço na melhoria da qualidade da água de forma progressiva. "Sem milagres, fruto apenas de muito trabalho", finalizou.

De acordo com o vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), Thiago Pampolha, o resultado do trabalho realizado pelo Governo do Estado em prol do saneamento é consistente e animador para a sociedade e para a biodiversidade. “Nos últimos meses, as praias de Paquetá e Botafogo também estiveram liberadas para banho, uma boa resposta às concessões realizadas desde 2021. Isso é bom não só para a população e turistas do Rio de Janeiro, mas também para os animais marinhos, que poderão considerar as praias da Baía de Guanabara como lar novamente”, destacou Pampolha.



O inea explicou ainda que os técnicos coletam materiais de 290 pontos no estado para verificar a balneabilidade de cada corpo hídrico. Na capital, são 37 pontos em 20 praias, desde Barra de Guaratiba até a Praia do Flamengo.



A água coletada é enviada para análise no laboratório do instituto, localizado na Zona Oeste da capital. Os resultados levam em consideração o nível de concentração de coliformes termotolerantes existentes na água, que podem ser originários do vazamento de esgoto não tratado no mar