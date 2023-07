Associação abre inscrições para projeto de formação voltado a mulheres vítimas de violência

A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas abriu inscrições para um projeto de formação e empreendedorismo destinado a mulheres vítimas de violência doméstica. O programa tem como objetivo oferecer qualificação técnica e profissional, visando a capacitar as mulheres e auxiliá-las a desenvolver habilidades empreendedoras, abrindo caminho para sua inclusão no mercado de trabalho.

O projeto oferecerá cursos de estética e beleza, com foco em tratamentos faciais, corporais e capilares. Além disso, haverá aulas de panificação e confeitaria. Também será oferecido um curso de turismo.



Estão disponíveis 200 vagas, e as matrículas já estão abertas. As interessadas devem comparecer à sede da Associação Filantrópica Arte Salva Vidas, localizada no Caju, na rua General Sampaio, 74, Galpão. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone 21 96561-3522.

Violência doméstica em alta



De acordo com um dossiê divulgado pela CPI da Violência Doméstica contra as Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com base em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), mais de 100 mil mulheres foram vítimas de violência no Estado somente em 2021, o que equivale a um caso a cada cinco minutos. Além disso, o relatório revela que os crimes virtuais estão em ascensão, destacando a necessidade de uma abordagem ampla para combater esse problema.



Elisângela Oliveira, coordenadora do ISP Mulher, ressalta que os dados apresentados são apenas um recorte da realidade, uma vez que muitas mulheres não denunciam por medo. Ela destaca que, com a pandemia e o aumento do uso da internet, os crimes virtuais também têm se intensificado, tornando-se uma preocupação adicional.