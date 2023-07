Idosa encontrada morta com sinais de espancamento é enterrada no Caju

Rio - O corpo de Porcina da Silva Neves, de 83 anos , foi enterrado na manhã desta quinta-feira (6) no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A Polícia Civil investiga o assassinado da idosa.Segundo a Polícia Militar, homens do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados e já encontraram a idosa morta.Porcina foi encontrada morta na última terça-feira (4) dentro de casa, na Rua Henrique Chaves, em São Cristóvão, também na Zona Norte, amarrada e com sinais de espancamento.A Delegacia de Homicídios Capital (DHC) instaurou inquérito para investigar o crime e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.Na quarta-feira (5), o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar a DHC a obter informações que possam esclarecer as circunstâncias e levar aos envolvidos no assassinato da idosa.