Oferta total da Gol tem alta de 15,4% e demanda cresce 14% em junho ante igual mês de 2022

A Gol informou em prévia operacional que a oferta total (ASK) da companhia subiu 15,4% e que a demanda total (RPK) avançou 14,0% em junho deste ano ante mesmo mês de 2022. A taxa de ocupação ficou em 75,7%, queda de 0,9 ponto porcentual na mesma base de comparação. O total de assentos cresceu 21,7% e o número de decolagens evoluiu 20,8% em junho de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado.



No mercado doméstico, a oferta subiu 12,4% e a demanda avançou 12,9%. Já a taxa de ocupação ficou em 76,0%, o que representa alta de 0,3 ponto porcentual na comparação anual. No mercado internacional, a oferta subiu 51,7% e a demanda cresceu 25,9%, com taxa de ocupação em 73,5%, queda de 15,1 pontos porcentuais ante junho de 2022.