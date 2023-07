Bolsonaro pede que aliados votem contra reforma tributária

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou uma nota, na noite desta quarta-feira, 6, em que pede em que pede a deputados que votem contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. Como justificativa, Bolsonaro alega que o chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "diz ter orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende padres e expulsa freiras".

O ex-mandatário também afirma que Lula teria comemorado a sua inelegibilidade. "Só por isso, caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT", afirmou Bolsonaro. Esse foi o segundo pronunciamento dele a respeito da reforma nesta semana.

O apelo vem no mesmo dia em que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes, afirmou que a movimentação do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), "está sensibilizando a bancada do PL" e pode contrariar a primeira orientação de voto contra a proposta de reforma tributária.

O PL é o maior partido da Câmara, com 99 parlamentares. Uma das possibilidades ventiladas nos bastidores da Casa é a liberação da bancada para a votação da proposta.

Tarcísio vai se reunir com Bolsonaro nesta quinta-feira, 6, na véspera da votação da matéria no plenário. Apesar de afirmar que não tem a intenção de convencer o ex-presidente a apoiar o texto, a movimentação é vista como uma forma de atrair votos favoráveis dos parlamentares do PL.

"Eu vou trazer argumentos que me fizeram acreditar na reforma tributária. O presidente tem uma larga experiência, é uma grande liderança, quem sou eu para convencer alguém de alguma coisa. Eu só vou colocar aquilo que estou enxergando na reforma", disse, após reunião com a bancada do Republicanos.

*Com informações do IG