Empresa seleciona jovens para o Programa Jovem Aprendiz 2023

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Vibra. O projeto visa a auxiliar os jovens a se inserirem no mercado de trabalho e obter conhecimentos profissionais. São 12 vagas disponíveis para o Rio de Janeiro. O jovem aprendiz atuará em atividades administrativas junto com a área selecionada. O candidato deve ter entre 14 e 22 anos. Eles deverão ter disponibilidade para trabalhar quatro horas diárias.



A empresa tem hoje mais de 50 jovens aprendizes associados às instituições parceiras Renapsi, Rede Cidadã, CIEE e Gerar, responsáveis pelo processo de aprendizagem. Além do que é oferecido por lei, eles participam também de uma trilha de desenvolvimento promovida pela Vibra e podem acessar a plataforma de treinamento oferecida aos colaboradores. O programa da Vibra auxilia os jovens na inserção no mercado de trabalho, desenvolve habilidades e ajuda a entender o caminho profissional que querem seguir. A Vibra Energia tem como objetivo oferecer oportunidades iguais dentro de um ambiente de trabalho inclusivo para mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA+.



As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho no site da empresa