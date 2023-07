Fim de semana com frio e chuva no Rio

Rio - Ainda sob atuação de uma frente fria, as temperaturas no Rio de Janeiro devem continuar diminuindo e pancadas de chuva podem acontecer durante o fim de semana. A cidade registrou, por três dias seguidos, mínimas na casa dos 11 graus.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na madrugada desta quinta-feira (6), os termômetros marcaram 11,1°C em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Na quarta-feira (5), a temperatura de 11°C foi registrada no Alto da Boa Vista, Zona Norte, segundo o órgão da prefeitura, Alerta Rio. O Inmet também catalogou 11,3°C na Vila Militar, na Zona Oeste, nesta terça-feira (4).



De acordo com o Climatempo, a sexta-feira (7) será ensolarada e sem nuvens, com o tempo estável ao longo do dia. As temperaturas ainda serão baixas, com mínima de 13°C e máxima de 29°C.



No sábado (8), deve fazer sol o dia inteiro sem nuvens, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado. Os termômetros devem registrar uma mínima de 14°C e máxima de 31°C.



Já no domingo (9), o tempo da cidade mudará bruscamente. Com mínima de 16°C e máxima de 26°C, o tempo fecha e o céu fica encoberto por nuvens durante todo o dia. Há previsão de chuva fraca a qualquer momento.