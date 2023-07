PM prende homens que furtaram mochila no Leme

Rio - Policiais do 19° BPM (Copacabana) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (6), dois homens que haviam furtado a mochila de uma pessoa no Leme, Zona Sul do Rio. O crime aconteceu próximo ao Túnel Princesa Isabel.



Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima chamou os policiais e minutos depois, durante o patrulhamento, os militares encontram os suspeitos na Avenida Carlos Peixoto, em Botafogo, também na Zona Sul.

Identificados, os homens foram revistados e, com eles, os agentes encontraram a mochila furtada com roupas e R$ 250 em espécie.



Os homens, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a 12ª DP (Copacabana) e ficarão à disposição da Justiça.