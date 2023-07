Enel registra mais de 150 mil clientes impactados por pipas que atingem rede elétrica

Rio - De acordo com um levantamento feito pela Enel no primeiro semestre deste ano, mais de 150 mil clientes ficaram sem energia por causa de pipas que atingem a rede elétrica próxima ao local de distribuição. Na Região dos Lagos, 55.327 pessoas tiveram o fornecimento prejudicado.

Segundo a companhia, a interrupção do fornecimento de energia causada por pipas pode ocorrer por diversas razões. Além do risco de rompimento dos cabos, as linhas que ficam enroscadas na rede elétrica provocam desgaste na fiação, podendo ocasionar curtos-circuitos.

Thiago Martins, responsável por Operação e Manutenção na Enel, ressaltou a orientação dos pais para que jovens não soltem pipa perto de rede elétrica. “As interrupções de energia, mesmo que de curta duração, geram grandes transtornos. Neste sentido, é importante reforçar os riscos de se empinar pipa próximo da rede elétrica e a necessidade dos pais de orientarem os jovens sobre os cuidados necessários”, disse Thiago.

Além da Região dos Lagos, o município de Campos registrou 21.890 clientes impactados e São Gonçalo, na Região Metropolitana, teve 18.087 pessoas prejudicadas. Já em Magé, também neste primeiro semestre, 17.378 clientes foram impactados. Na Região Serrana, o levantamento aponta 16.936 e em Macaé, 15.194. Por fim, a Região Sul registrou 7.277 clientes atingidos e Niterói, 6.442.

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado. A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo, além dos municípios de Itaboraí e Magé, possuem 3 milhões de pessoas atendidas pela companhia.