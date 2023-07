Homem é preso por envolvimento com pedofilia na Zona Norte

Rio - Um homem, de 33 anos, foi preso, em flagrante, em Anchieta, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (6), por trocar mensagens pela internet com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.



Após investigação, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) também cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o autor.



Durante a ação, os policiais tiveram acesso ao celular do suspeito e encontraram as mensagens de cunho sexual. O homem não teve a identidade revelada, e o aparelho foi apreendido.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e prender outros supostos integrantes da rede de pedofilia.