Enfermeiros e técnicos fazem novo protesto pelo piso nacional na Zona Sul

Rio - Um grupo de profissionais da enfermagem protesta, desde o fim da manhã desta quinta-feira (6), em caminhada por ruas de Botafogo, Zona Sul do Rio. A manifestação convoca enfermeiros e técnicos de enfermagem para greve em busca da implementação do piso nacional aprovado no Congresso Nacional.



A paralização total dos profissionais foi votada durante manifestação na última sexta-feira (30), no Centro do Rio. De acordo com a proposta do Sindicato dos Enfermeiros do Rio (Sindenf-Rio), que coordena o ato desta quinta, apenas 30% da categoria permanecerá em atividade, enquanto os demais 70% serão mobilizados.



No ato desta quinta-feira, os manifestantes caminharam da porta da UPA de Botafogo até a entrada do Palácio da Cidade, residência oficial da gestão Eduardo Paes.



Os enfermeiros e técnicos levam cartazes, camisas e entoam gritos de ordem pela aprovação do piso nacional: "A enfermagem unida jamais será vencida"; "Na pandemia, eu não parei, mas agora eu vou parar"; "a saúde acordou"; e "se você não para o piso, você não vai ter sossego", foram alguns dos cantos.



O salário base reclamado pelos enfermeiros foi aprovado em maio pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), válido para estados, municípios e autarquias. Nesta quarta-feira, inclusive, o governo federal anunciou que pagará o retroativo desde maio para a classe.



Na última segunda, o STF proclamou resultado favorável ao julgamento do Piso Nacional da Enfermagem por voto médio. De acordo com a decisão, no caso do setor público, a atualização do salário deve ser feita conforme a chegada dos repasses. Já no setor privado, a adequação deverá ser feita após negociação, que não pode ultrapassar os 60 dias.