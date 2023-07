Após reforma, Ilha Fiscal retoma atividades e reabre para visitação

Rio - Cenário do evento que ficou conhecido como "O Último Baile do Império", realizado dias antes da Proclamação da República, a Ilha Fiscal retomará as atividades e será reaberta à visitação a partir deste sábado (8). O espaço ficou fechado durante um ano e meio para reforma, que custou R$ 3,4 milhões e contou com a recuperação estrutural do prédio principal.



Apesar de contar com o translado de escuna, inicialmente, os visitantes só poderão chegar à ilha de ônibus fretados pela Marinha, através de um acesso pelo 1º Distrito Naval, na Praça Quinze. O deslocamento tem o período de duração de quinze minutos.



O ingresso pode ser adquirido presencialmente ou pela internet ( aqui ). A Ilha Fiscal funcionará, em julho, de quarta-feira a domingo, exceto os dia 15, 16, 22 e 23, fechada para evento privado. Em agosto de quinta-feira a domingo.

A história da Ilha Fiscal



Transferida para a Marinha pelo Ministério da Fazenda, em 1913, a Ilha é hoje parte do Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). A Ilha Fiscal continua sendo um elo entre o presente e o passado. Décadas se passaram e o castelinho, como é chamado por muitos, que testemunhou tantos fatos históricos, é hoje uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro.

Na Ilha Fiscal, destacam-se o Torreão, as salas expositivas que abordam a sua construção, o último baile do Império e a ocupação pela Marinha do Brasil. O novo atrativo é a Galeota de D. João VI (Galeota Imperial), embarcação de pequeno porte, movida a remos, que servia à Família Real portuguesa.