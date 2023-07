Prefeito Jorge Miranda marcou presença na reunião do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana

O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, participou da reunião do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, organizado pelo Instituto Rio Metrópole (IRM). Evento abordou temas de interesse da Região Metropolitana.



Um dos pontos apresentados foram os resultados dos primeiros dez dias da atual gestão do Instituto Metrópole, além do relatório quadrimestral do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, assim como os novos projetos estratégicos desenvolvidos pelo instituto.



“Os tópicos pautados são de interesse metropolitano. Ou seja, são temas que a nossa gestão municipal precisa discutir e estar por dentro. O BIM, Modelagem da Informação da Construção, por exemplo, é um desses assuntos, principalmente para nosso município, que utiliza a tecnologia e pode falar sobre as vantagens da implementação nos projetos de obras públicas”, expressa o prefeito Jorge Miranda.



Segundo a organização, a iniciativa é fundamental para garantir interação e harmonia entre as gestões. Reunião contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais.