Senac RJ tem 15 vagas gratuitas de Formação em Programação Java para jovens em Nova Iguaçu

O Senac RJ firma parceria com a Multivision, empresa portuguesa com mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, para ampliar a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa beneficiará 15 jovens de 16 a 21 anos com cursos do Portal do Futuro e de Formação Programação Java, a partir de agosto, na unidade Nova Iguaçu. As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 12, pelo e-mail projetomultivision@rj.senac.br.



O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. Além disso, o programa busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho com formação profissional nas áreas de Gestão, Design, Eventos, Turismo e Hotelaria. Durante o programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras onde pode conhecer o cotidiano do mundo do trabalho.



Já no curso Formação em Programação Java, o aluno aprenderá a desenvolver as competências necessárias para publicar aplicações web, estruturando em front-end e desenvolvendo em back-end com ênfase na utilização do Java, assim como a elaborar projetos e executar testes ao longo do processo, a acessar banco de dados por meio de linguagens de programação seguindo padrões internacionais e em conformidade com políticas de segurança da informação e respeito à propriedade intelectual.



Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso possuir noções básicas de informática — sistemas operacionais e navegadores de internet—, estar cursando ou já ter concluído o último ano do Ensino Médio e ter renda familiar de no máximo dois salários mínimos por pessoa, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que também oferece auxílio-transporte. Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Além da documentação necessária, menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável.



Serviço



Inscrições: até quarta-feira, dia 12 de julho, pelo e-mail projetomultivision@rj.senac.br.



Início das aulas: em agosto, no turno tarde.



Local: Unidade Senac Nova Iguaçu, na Rua Coronel Carlos Matos, 86 – Centro.