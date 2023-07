Paty adere ao programa RJ Digital para desburocratizar serviços públicos

A Prefeitura de Paty aderiu ao programa RJ Digital, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O programa tem como objetivo desburocratizar e digitalizar a prestação de serviços em âmbito estadual e também dos municípios que o aderirem. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Dolores Lustosa, representando o prefeito Juninho Bernardes, recebeu das mãos do governador do estado, Cláudio Castro, o certificado de adesão, em uma cerimônia realizada em Miguel Pereira, na sexta (30).



O Programa será desenvolvido em duas fases e contará com o apoio de ferramentas de transformação digital do governo federal. A primeira fase é voltada para a compreensão da maturidade digital dos municípios, capacitações e apoio para a elaboração das respectivas estratégias de governo digital.



A segunda fase é voltada para o apoio à implementação de soluções que visem a aceleração da transformação digital nos munícipios, como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ferramentas da Rede GOV.BR, integração e utilização das ferramentas de digitalização do Portal Integrado de Serviços Digitais do estado (www.rj.gov.br). Nessa fase, as demandas serão tratadas por meio do estabelecimento de parcerias com os municípios.



Por meio de capacitações e apoio para a implementação de estratégias digitais fornecidas pelo Governo do estado do Rio de Janeiro, a ação tem o objetivo de expandir e levar a transformação digital a todo o território fluminense. Para Dolores, o programa RJ Digital veio para dar celeridade, reduzir custos e fortalecer os esforços municipais visando a modernização e a digitalização dos serviços público. “O Rio Digital visa aumentar a eficiência dos serviços públicos, gerando economicidade, concedendo transparência e proporcionando mais qualidade no atendimento ao cidadão. Assim, vamos poder trabalhar com mais celeridade e atender melhor toda a população patiense”, afirmou a secretária.