Jovens são presos suspeitos de atirar contra policiais em Resende

Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos suspeitos de atirar contra policiais militares na quarta-feira (5) em Resende. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram recebidos a tiros durante um patrulhamento na localidade. Não houve confronto por conta dos moradores que estavam na rua no momento.



Durante buscas pela região, os policiais encontraram um jovem, de 19 anos, com uma pistola calibre 9mm. Também foram apreendidos 44 pinos de cocaína, 23 pedras de crack e um rádio comunicador.



Os dois suspeitos foram levados para a 89ª DP de Resende, onde foram autuados por tráfico e associação. O jovem de 19 anos também vai responder por porte ilegal de arma de fogo.