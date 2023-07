Alerj: Átila Nunes assume 14º mandato como deputado estadual

Rio - Após a nomeação de Sérgio Fernandes (PSD) para a Secretaria Municipal Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa (Seid), o deputado Átila Nunes (PSD) assumirá seu 14º mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A mudança foi publicada no Diário Oficial do Legislativo na última terça-feira (4).



"Volto decidido a instigar meus colegas a debaterem no plenário não só os problemas da administração estadual, mas como também os temas nacionais. A Reforma Tributária é um exemplo, já que atinge o Rio de Janeiro em cheio", afirmou o parlamentar.



A última passagem de Nunes foi de dezembro de 2020 a janeiro de 2023, como deputado suplente na vaga de Gustavo Tutuca (PP), hoje secretário estadual de Turismo. Como deputado, tem centenas de projetos aprovados, entre eles, o que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).