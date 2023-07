Corpo de síndico de condomínio morto a tiros é enterrado na Baixada Fluminense

Rio - Familiares e amigos se despediram de Cosme de Lima, de 48 anos, na tarde desta quinta-feira (6), no Cemitério do Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi assassinado a tiros por criminosos na última terça-feira (04), no mesmo momento Rosieli Pereira Barbosa, de 38 anos, foi atingida no pescoço por uma bala perdida na mesma região.

O funeral contou com a presença de parentes e amigos que, comovidos, carregavam o caixão. Os familiares não quiseram falar com a imprensa.

Cosme era síndico no Condomínio Residencial Bolzano, do programa Minha Casa, Minha Vida. Ele foi morto próximo a um posto de gasolina em Gramacho, no mesmo município. Segundo relatos de testemunhas, a vítima desceu de um ônibus minutos antes de ser executado por homens encapuzados. Rosieli estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando foi baleada. Ela foi socorrida e segue internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no mesmo município, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dela é considerado estável. A direção do hospital informou que o projétil ainda está alojado próximo à mandíbula esquerda e no momento, não há necessidade de cirurgia. Na quarta-feira (05), ela foi extubada às 13h45 e está lúcida, orientada.