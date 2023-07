Mais de 400 alunos participam de formatura do Proerd

Mais de 400 alunos da Rede Municipal de Ensino de Itatiaia participaram na quarta-feira (5) da formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar (PM). O evento aconteceu na quadra do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no bairro Campo Alegre.



O curso, promovido pela PM em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, oferece aulas com objetivo de discutir e alertar sobre o uso de drogas e o abuso de álcool. "Acredito que ao investir na educação preventiva e no fortalecimento dos laços entre a polícia e a sociedade só teremos resultados positivos", completou o secretário de Educação, João Miguel Villas-Bôas Barcellos.