Abras monta lista de 38 produtos da cesta básica que podem ter isenção na reforma tributária

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) elaborou uma lista com produtos que a entidade acredita que deveriam compor a cesta básica nacional. Segundo a instituição, a seleção foi com base no consumo médio em todo o país



Essa definição é importante pois o novo texto da Reforma Tributária, em tramitação no Congresso Nacional, estabeleceu que os produtos que fazem parte dessa classificação não serão taxados. A definição, porém, será feita por meio de Lei Complementar e a Abras afirma que quer contribuir na elaboração



A lista sugerida pela Abras tem 38 itens e inclui desde produtos como carnes (sem especificar os cortes), ovos e leite, até itens de higiene pessoal e limpeza que hoje não integram a cesta, como creme dental, absorvente higiênico, detergente, sabão em pó e água sanitária.



Atualmente, cada estado define a redução ou isenção de ICMS sobre os produtos. A entidade defendia uma cesta básica nacional isenta de tributação em todo o país, solicitação atendida no novo texto do relator Aguinaldo Ribeiro.



Confira abaixo a lista completa elaborada pela entidade:



Proteínas



- Carne bovina;



- Carne de frango;



- Carne suína;



- Peixes;



- Ovos.



Farinhas e massas



- Farinha de trigo;



- Farinha de mandioca;



- Farinha de milho;



- Massas alimentícias;



- Pão francês;



Laticínios



- Leite UHT;



- Leite em pó;



- Iogurte;



- Leite fermentado;



- Queijos;



- Soro de leite;



- Manteiga.

Cereais e leguminosas



- Arroz;



- Feijão;



- Trigo.



Outros



- Café;



- Açúcar;



- Óleo de soja;



- Óleo vegetal;



- Margarina;



- FLV;



- Frutas;



- Verduras;



- Legumes.



Higiene pessoal



- Sabonete;



- Papel higiênico;



- Creme dental;



- Fralda descartável;



- Absorvente higiênico;



- Produtos de higiene bucal.



Limpeza



- Detergente;



- Sabão em pó;



- Sabão em barra;



- Água sanitária.