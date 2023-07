Influenciadora torna-se primeira mulher paraplégica a escalar Pão de Açúcar

Rio - Levaram mais de sete horas para que a jornalista e influenciadora goiana Jéssica Paula, 31, escalasse o desafio mais transformador de sua vida. Munida de muletas e acompanhada por guias, Jéssica subiu nesta quinta-feira o Pão de Açúcar, na Zona Sul do Rio, tornando-se a primeira mulher paraplégica a realizar o feito.

A aventura de 396 metros de altura teve início há pelo menos dois meses, quando Jéssica iniciou o treinamento de musculação, fisioterapia, escalada, preparadores físicos e acupunturistas. Isso porque o percurso é composto por uma trilha íngreme, costões rochosos e um trecho de escalada por ascensão até o topo, o chamado Costão do Pão de Açúcar, na face leste da montanha.

Nesta quinta (6), a jornalista da cidade de Monte Verde começou a subida às 9h30. A trilha foi gravada e trechos da escalada foram compartilhados nas redes sociais. A filmagem vai fazer parte da websérie 07 Elementos, protagonizada por Jéssica. O Pão de Açúcar representa o desafio do episódio 'rocha', um dos elementos da produção audiovisual, que traz a prática esportiva em contato com a natureza acessível para pessoas com deficiência. No episódio sobre o elemento areia, Jéssica fez uma travessia de três dias pelos Lençóis Maranhenses.

"Eu sempre gostei de desafios. E isso é algo que exige uma preparação não só física, mas também um planejamento estrutural", afirmou Jéssica Paula. "É o desafio mais transformador que eu já vivi até então. Não sabia se iria conseguir, mas tinha o direito de tentar", contou.

Parte do trecho foi percorrido por trilhas em que Jéssica usou muletas e se apoiou em pedras com a ajuda de dois guias. O ponto crucial, conhecido como crux, foi escalado com o uso de cordas em que a influenciadora precisou usar da força dos braços para dar os impulsos necessários para a subida.



Aos seis anos de idade, a jornalista e influenciadora teve uma infecção na medula que a tornou uma pessoa paraplégica. Ela é jornalista pela Universidade de Brasília (UnB), estudou reportagem especial, produção de documentário e política internacional na Universidade Carlos III de Madri. A influenciadora já viajou por mais de 37 países e mantém o site Passaporte Acessível sobre turismo e acessibilidade.



Apaixonada por viagens, Jéssica costuma mostrar em seus conteúdos o poder dessas experiências. Escalar o Pão de Açúcar foi mais uma das maneiras que encontrou de falar sobre a liberdade e autonomia que as viagens proporcionam em sua vivência como uma mulher com deficiência física.

"Disseram que essa escalada não poderia ser feita por alguém que caminha de muletas. Penso que só há uma maneira de saber: tentando. Realizar um desafio como este nos faz rever o modo em que conduzimos nossa rotina. Eu me transformo a cada viagem que faço, mas dessa vez, espero que a experiência transforme também a forma como o mundo ainda olha para as pessoas que vivem com deficiência. E, principalmente, como nós olhamos para nós mesmos", declarou.



A aventura no Pão de Açúcar contou com apoio das empresas Mercur e Smiles.