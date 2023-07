Vazamento de esgoto atinge Cais do Valongo no mesmo dia de início das obras de valorização

Rio - Quem passou pelo sítio arqueológico do Cais do Valongo, na região da Pequena África, Zona Portuária do Rio, nesta quinta-feira (6), sentiu um forte odor de esgoto devido a um vazamento que ocorreu no local. O fato aconteceu no mesmo dia em que o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) iniciou obras de valorização do espaço.

O Cais do Valongo registrou diversas poças de esgoto na parte da manhã com acúmulo de folhas secas e lixo como descartáveis. Pedestres que passavam por uma das calçadas do espaço tiveram que desviar para não se sujarem.

Acontece que não é a primeira vez que o sítio arqueológico sofre com sujeira. No dia 1º de abril do ano passado, por exemplo, o Cais do Valongo amanheceu alagado e lotado de lixo depois de um temporal que atingiu a cidade do Rio . Na época, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) informou que o nivel do lençol freático subiu e um problema em uma das bombas diminuiu o tempo de drenagem, o que provocou o alagamento.



O Cais já sofreu com o mesmo problema em outras situações. Há dois anos, uma piscina se formou no local devido a um problema no fornecimento de energia na Zona Portuária , que gerou problemas na drenagem do espaço realizada por bombas submersas. O sítio arqueológico fica abaixo do nível de lençol freático e, por isso, o trabalho de drenagem é necessário.

Já em julho de 2020, um funcionário da Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA) chegou a ficar submerso durante um trabalho de reparo.

Questionada sobre o vazamento de esgoto desta quinta-feira (6), a concessionária Águas do Rio informou que enviou uma equipe operacional ao local para terminar com o problema.

Obras de valorização

O IDG iniciou as obras de valorização do sítio arqueológico nesta quinta-feira (6). Primeiro, o local recebeu contêineres de apoio. Na sequência, está prevista a instalação de muretas e um guarda-corpo. Após o trabalho, será colocado um módulo expositivo com quatro totens que vão contar a história da região. A curadoria é da historiadora especialista na História da Escravidão e das Relações raciais nas Américas, Ynaê Lopes dos Santos.

Após as instalações, a Prefeitura do Rio de Janeiro destacou que vai implantar uma nova iluminação no espaço, obedecendo a todas as especificidades necessárias, a partir do projeto feito pelo IDG.

O Cais do Valongo é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco desde 2017. O local é o único vestígio material da chegada de negros escravizados à América. Entre 1811 e 1831, estima-se que tenham desembarcado na região cerca de um milhão de pessoas provenientes, em sua maioria, do Congo e de Angola.

O sítio arqueológico foi descoberto em 2011, na fase inicial do projeto Porto Maravilha, de revitalização da região, adjacente ao mercado. O local tem uma forte ligação com a história da escravidão no Brasil. O Valongo é considerado o maior porto receptor de pessoas escravizadas do mundo e integra a lista de Patrimônio Mundial da ONU.



O Cais passou a ser utilizado após uma nova legislação estabelecer a transferência do mercado de escravos para a localidade. Mesmo com a proibição do tráfico negreiro em 1831, espaço continuou sendo um dos principais pontos para compra e venda de pessoas escravizadas.