Pensão pega fogo e deixa dois feridos em São Gonçalo

Rio - Um incêndio em uma pensão deixou duas pessoas feridas, na manhã desta quinta-feira (06), no bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa da chamas seriam devido ao escapamento de gás.

O Quartel de São Gonçalo foi acionado no local e as chamas causadas pelo vazamento de um botijão foram rapidamente controladas.

Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. O estado de saúde deles é estável.