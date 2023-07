Entenda como as mudanças da reforma tributária vão afetar o seu dia a dia

A reforma tributária, que deve ser votada ainda nesta quinta-feira (6) pela Câmara dos Deputados, prevê diversas mudanças em impostos que incidem sobre o consumo.



Isso significa que os consumidores finais serão impactados pela reforma tributária de diversas maneiras. A seguir, confira algumas mudanças que afetarão as compras do dia a dia.



Cesta básica

No parecer preliminar da reforma, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), foi incluída a isenção da cesta básica, tema que vinha gerando bastante polêmica.



"Para acabar com a desinformação, estamos trazendo à Constituição a cesta básica nacional de alimentos e ela tem alíquota zero. Isso é para que ninguém diga que vamos pesar a mão sobre os mais pobres", afirmou Ribeiro.



A reforma tributária, porém, ainda não define quais são os alimentos que farão parte desta cesta e que, portanto, terão impostos zerados. O texto prevê apenas que uma lei complementar fará essa definição posteriormente.



Remédios

O texto da reforma tributária também prevê que alguns produtos pagarão apenas metade do valor da alíquota de tributos cobrada dos demais. A lista prevê redução de impostos em medicamentos e outros itens. Confira:



-serviços de educação;

-serviços de saúde;

-dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência;

-medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual;

-serviços de transporte coletivo rodoviário, ferroviário e hidroviário, de caráter urbano, semiurbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual;

-produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura;

-insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoa;

-atividades artísticas e culturais nacionais.

Cigarros e bebidas alcóolicas

Como forma de desincentivar o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcóolicas, a reforma tributária prevê um imposto federal sobre esses itens. Mais detalhes sobre esse tributo, como a alíquota, ainda serão definidos futuramente.



Cashback

Outro mecanismo previsto na reforma tributária é o cashback de impostos. A ideia é que parte do imposto pago seja devolvido ao consumidor, beneficiando sobretudo famílias de baixa renda.



"O nosso substitutivo prevê a adoção de mecanismo de devolução a famílias de baixa renda, cujo desenho constará de legislação infraconstitucional, a qual determinará o público elegível beneficiado e o montante e a forma de devolução", diz o relatório de Ribeiro.



Mudanças na prática

O prazo de transição da maior parte dos aspectos da reforma tributária é de 10 anos, fazendo com que ela esteja concluída apenas em 2033. Isso significa que, no curto prazo, os consumidores não serão afetados pelas mudanças propostas no texto.