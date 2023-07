Iate de luxo irregular de R$ 4 milhões é apreendido em Angra

Rio - Um iate de luxo estrangeiro avaliado em R$ 4 milhões foi apreendido, nesta quinta-feira (6), por agentes da Receita Federal do Porto de Itaguaí, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio. De acordo com o órgão alfandegário, a embarcação estava em situação irregular perante a legislação aduaneira, tendo ultrapassado o prazo temporário para adequação há cinco anos.

Fabricada em 2002, a embarcação de 75 pés solicitou a admissão por cinco anos em 2010. Ao fim desse prazo, em 2015, foi solicitada a prorrogação do limite, mas o pedido foi negado em 2017. Desde então, a embarcação estava irregular no país e tinha seu paradeiro desconhecido pelos órgãos de fiscalização do Governo Federal.

Iate de luxo estava ancorado escondido em marina particular de Angra dos Reis Divulgação

Segundo a Receita, foi realizado um trabalho de investigação e inteligência por equipes de Alfândega do Porto de Itaguaí que localizou a embarcação em uma marina particular, na cidade de Angra. Com a apreensão, o barco fica retido na marina onde está atracado e pode ser levado a leilão ao fim do processo administrativo.

A Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí tem jurisdição sobre toda a Costa Verde do Rio de Janeiro. A apreensão da embarcação faz parte da Operação Predador.