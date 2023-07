IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu inscrições para um processo seletivo para moradores de Itatiaia para dois cursos gratuitos. As vagas são para Técnico em Administração e Técnico em Paisagismo. O cursos serão realizados na unidade de Pinheiral.



As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho no Sine de Itatiaia, na Avenida dos Expedicionários, nº 575, Centro, das 8h às 17h. Os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Eles devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.



A prova está marcada para o dia 15 de julho, em Itatiaia. Os moradores que forem aprovados para o curso receberão apoio da Prefeitura para o transporte. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (24) 3352 6703.