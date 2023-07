Estado é o mais indicado ao World Travel Awards

Rio - Estado do Rio tem mais indicações ao World Travel Awards América do Sul neste ano, a premiação é considerada o “Oscar do Turismo”, e aparece em 12 das 22 categorias com indicações brasileiras, figurando como destino protagonista entre os melhores do mundo. A premiação contempla os destinos turísticos que mais se destacaram no último ano em diversas categorias do setor.

Entre as modalidades que entraram pela primeira vez na disputa está a que se refere ao melhor destino de viagem de negócios da América do Sul. O Estado, inclusive, apresentou uma ampliação de 490% do turismo de negócios, em 2022.

As categorias concorridas na América do Sul pelo Rio se referem ao melhor destino de viagem de negócios, melhor destino de reunião e conferências, melhor destino de festival e eventos, melhor destino de turismo esportivo e melhor cidade cultural. A votação está aberta no site World Travel Awards e vai até o dia 9 de julho de 2023 por votação popular.

Estado do Rio é recordista de indicações ao World Travel Awards Divulgação

“Nosso estado é a principal porta de entrada de turistas internacionais no Brasil. Ter esse reconhecimento mundial, de que o Rio de Janeiro é referência em diversos segmentos do turismo, comprova ainda mais o potencial que temos”, explica o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Na área do turismo esportivo, o Rio já recebeu esse ano o Rio Open, a Maratona do Rio e o Mundial de Surfe. Entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro, o estado receberá o Pré-Olímpico masculino de vôlei, no Maracanãzinho. O Rio também vai receber uma etapa da Liga das Nações masculina e feminina em 2024 e o lançamento da candidatura à Copa do Mundo de vôlei de praia em 2025.

Na Cultura, vários editais movimentam o Rio de Janeiro, nas áreas de dança, teatro, música, artes visuais, literatura, festas populares, entre outros. Todos com o objetivo de movimentar e documentar a cultura no Rio de Janeiro, que tem um patrimônio cultural muito vasto e conhecido no mundo inteiro.

Como votar nas indicações do Rio de Janeiro

A votação no World Travel Awards é feita de forma popular e o indicado que obtiver o maior número de votos em uma categoria será nomeado o vencedor nesta edição que marca o 30º aniversário do evento. As categorias deste ano abrangem um amplo leque de opções, como aviação, atrações turísticas, aluguel de carros, cruzeiros, destinos, hotéis e resorts, reuniões e eventos, agências de viagens e operadoras de turismo.

Para colocar o Rio de Janeiro no topo do turismo mundial, o interessado deve acessar o site World Travel Awards e fazer seu cadastro. Após receber a confirmação no e-mail, entrar na opção “Nominados”, escolher a opção “América do Sul” e ir até a seção “Destinos”. A partir daí, basta escolher todas as cidades e atrativos fluminenses que estão concorrendo.

Após o encerramento da votação, o vencedor de cada categoria será convidado a participar da Cerimônia de Gala 2023 do World Travel Awards Caribbean & The Americas, que acontecerá em 26 de agosto de 2023, no Sandals Grande St., a ilha mágica de Santa Lúcia, no Caribe.