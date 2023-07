Justiça condena José Dumont pelo crime de armazenamento de pornografia infantil

Rio - A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra Crianças e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), condenou o ator José Dumont, de 72 anos, pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

A decisão de segunda-feira (3) sentenciou uma pena de 1 ano e 10 dias de reclusão mais uma multa em dinheiro. Por ter mais de 70 anos e o crime não ter agravantes, segundo a juíza, a condenação será cumprida em regime aberto. O ator ainda pode recorrer.

Em setembro do ano passado, Dumont foi preso por armazenar material pornográfico envolvendo crianças . Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) realizaram buscas na casa do ator depois de um suposto caso de pedofilia cometido por ele contra um menor de 12 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, o artista teria oferecido ajuda financeira à vítima e mantido relação de carícias com ele, sendo uma das interações flagrada por uma câmera de segurança. Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram vídeos contendo relações sexuais entre crianças em aparelhos na casa do ator. O material foi apreendido e Dumont foi preso em flagrante pela posse.

No dia 12 de outubro de 2022, Dia das Crianças, o ator deixou a prisão Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio , após decisão da Justiça que alegou que o crime de armazenamento de pornografia infantil não cabe a prisão preventiva. Depois da soltura, ele passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.