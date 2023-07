Incêndio atinge galpão e deixa grande coluna de fumaça em São Gonçalo; veja vídeo

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão, na noite desta quinta-feira (06), localizado no bairro de Neves, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 militares dos quartéis de Niterói (3° GBM), de São Gonçalo (20° GBM), do Colubandê (3/20 DBM), do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndios (GTSAI) e do Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) atuam no combate às chamas.



Não há informações sobre vítimas, até o momento. O incêndio está controlado e sem risco de propagação para as residências próximas.

Imagens circulam pelas redes sociais mostraram a grande coluna de fumaça que se formou pelo incêndio, além das enormes chamas, que assustaram moradores locais.