Monte de orações na Zona Oeste é alvo de ação contra ocupação irregular

Rio - Mais de 30 estruturas irregulares no Monte das Oliveiras, em Campo Grande, na Zona Oeste, foram notificadas pela Subprefeitura da Zona Oeste e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente na última quarta-feira (5). O local, muito utilizado por evangélicos para orações, foi alvo de uma operação para conter o desmatamento, organizar o espaço e levar mais segurança aos frequentadores.



Ocupada irregularmente, a área está sendo desmatada para invasão e elevação de mais estruturas. Há barracas, tendas, casa de alvenaria, sujeira, resquícios de fogueiras e muitas árvores cortadas e queimadas no local.

Ação foi realizada por agentes da Subprefeitura da Zona Oeste e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Divulgação

Segundo o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, já no início da subida do monte é visível os sinais de desmatamento."Recebemos diversas denúncias sobre a situação do Monte das Oliveiras. É um local em que as pessoas vêm para se conectar com Deus através da oração e muitos estavam deixando de vir por medo, por não se sentirem mais seguros. Além disso, tem o fato do desmatamento. A quantidade de árvores cortadas e queimadas é absurda. Animais silvestres que antes eram vistos frequentemente por aqui, quase não vemos mais. Isso não pode acontecer", afirmou.Com as notificações emitidas pela subprefeitura e secretaria, os responsáveis tiveram 24h para retirar as estruturas do local.