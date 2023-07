Suspeitos fogem de policiais e abandonam sacola com drogas na Zona Norte

Rio - Ao perceberam a presença de policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), dois homens fugiram, na noite desta quinta-feira (6), e abandonaram uma sacola com drogas perto da estação de Metrô de Irajá, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a perseguição começou na Avenida Martin Luther King Jr., também na Zona Norte. Com a fuga, os homens não foram presos e, segundo a PM, a sacola abandonada estava com 35 pinos de cocaína, 12 comprimidos, uma bola de maconha e 93 pedras de crack.

O material foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 27ª DP (Penha).