Parque Rural em Niterói recebeu feira agroecológica do Muriqui

A Prefeitura de Niterói reuniu 75 produtores da Feira Agroecológica do Muriqui durante o dia inteiro no sábado (17/6), no Parque Rural de Niterói. O evento foi gratuito e contou com música, cerveja artesanal, conservas, plantas, artesanatos e diversos produtos naturais e orgânicos da agricultura familiar.

O objetivo é que essa seja a primeira edição da feira neste espaço e que, ao longo do ano, aconteçam novas exposições dos feirantes.



A coordenadora do Parque Rural de Niterói, Simone Siqueira comentou sobre a possibilidade do projeto mensal no equipamento.



“O Parque está de portas, ou melhor, porteiras abertas para a Feira do Muriqui. Começamos a pensar em um modelo mensal para acolher o projeto e o público, com a ideia de tornar o evento uma atividade fixa do nosso espaço”, disse a coordenadora.



A feira é organizada pelo Instituto Agroecológico de Niterói. A diretora da Feira do Muriqui, Andreia Daflon, pontuou a ação.



“Preparamos uma edição muito bacana para o Parque Rural, que vai ampliar a feira. Estamos iniciando o projeto para além do nosso local original e o espaço é perfeito!”, disse Andreia.



O Parque Rural de Niterói, localizado na Rua São Sebastião, s/n, Engenho do Mato.