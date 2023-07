Secretaria de Fazenda de Niterói inaugura Sala de Amamentação

A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) inaugurou na última quarta-feira (05) uma Sala de Amamentação para atender servidoras e visitantes. Localizada na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), a sala é exclusiva para os momentos de aleitamento materno, troca de fralda e refeições.



O espaço é equipado com duas poltronas para amamentação, fraldário, que pode ser utilizado pela pessoa responsável pela criança, seja homem ou mulher, um cadeirão de alimentação, geladeira, micro-ondas e uma brinquedoteca. Para as mulheres que irão utilizar o espaço para retirar o leite, a Instituição ressalta que cada lactante deve levar o seu próprio recipiente para coleta do leite e se responsabilizar pela guarda e conservação.



De acordo com a secretária de Fazenda, Marilia Ortiz, a inauguração da Sala de Amamentação é uma das ações promovidas pela campanha “Cuidando delas da SMF” e tem como objetivo criar um ambiente adequado para incentivar o aleitamento materno.



“O espaço é um local de acolhimento para mães e bebês e também para que a mulher que amamenta possa utilizar para retirar leite e armazenar para posterior utilização. Queremos incentivar o aleitamento materno não só para nossas servidoras, mas também para qualquer cidadã que nos visite. A amamentação é um direito da mulher e do bebê”, completou Marilia.



A servidora do setor de Cadastros da SMF, Isabella Sales, acompanhou a inauguração do espaço junto com a sua filha Maitê, de quatro meses. A servidora ainda está de licença maternidade, mas compareceu ao evento para conferir o novo ambiente.



“Fico muito feliz em saber que quando eu voltar de licença contarei toda essa estrutura, principalmente para retirar o leite e armazenar”, contou Sales.



A Sala de Amamentação também contou com a parceria da Secretaria Municipal das Culturas, que proporcionou que uma artista plástica desse vida ao local com uma pintura especial.



“Eu recebi o desafio de deixar a Sala mais bonita e nada melhor do que uma artista mulher e niteroiense, por isso convidamos a artista plástica Camila Russa para essa missão. Cabe ressaltar também que a liderança feminina da Secretaria de Fazenda é uma fonte de inspiração e os projetos desenvolvidos nesta gestão possuem grande contribuição não só para os servidores da Instituição, mas também para toda a população de Niterói”, destacou a secretária das Culturas, Júlia Pacheco.



Durante a inauguração, também foi disponibilizada a Cartilha da Gestante. O material conta com 24 páginas e reúne informações institucionais que guiam a gestante durante o período da gestação. Entre os tópicos abordados estão o direito da gestante, licença maternidade, auxílio natalidade, licença paternidade, licença e auxílio em casos de adoção, agentes públicas terceirizadas, saúde da gestante e redes de apoio.

A cartilha foi formulada por iniciativa da Secretaria de Fazenda, com a colaboração da Secretaria de Administração (SMA), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim).



Segundo o secretário de Administração da Prefeitura de Niterói, Luiz Vieira, a parceria entre a SMF e a SMA contribui para ampliar as informações sobre processos burocráticos que envolvem as servidoras gestantes.



“As servidoras têm direitos que muitas vezes perdem por falta de conhecimento e não é isso que a administração quer, por isso essa parceria reforça a divulgação sobre as informações acerca da licença maternidade, o auxílio natalidade e qual processo a gestante deve abrir. Iremos também disponibilizar a Cartilha no Portal do Servidor de Niterói”, reforçou Luiz Vieira.



A diretora da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Asplan) da Secretaria de Fazenda, Dandara Xavier, explicou a iniciativa.



“A publicação é uma iniciativa que visa esclarecer políticas institucionais que viabilizem maior cuidado ao longo da gestação e depois dela, colaborando assim para um espaço de trabalho saudável para as gestantes”, disse a diretora.



O material também conta a versão digital e já está disponível para download no site da Secretaria de Fazenda no menu repositório institucional, manuais e guias (https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/repositorio-institucional/manuais-e-guias/).