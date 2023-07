Arlete Salles chega a Niterói para curta temporada na Sala Nelson

A comédia “Ninguém Dirá Que é Tarde Demais”, protagonizada por Arlete Salles e que tem como pano de fundo a Pandemia de Covid-19, vai chegar para curta temporada na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul de Niterói, entre os dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de julho — de sexta (às 20h30min) a domingo (às 19h30min). Os ingressos custam: R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 (meia entrada).

A celebrada atriz Arlete Salles retorna aos palcos para comemorar seus 65 anos de carreira em uma leve e divertida comédia. O texto original é de autoria de Pedro Medina, neto de Arlete, com quem a atriz contracena no espetáculo. Além de Pedro, Alexandre Barbalho, filho da atriz, e o amigo Edwin Luisi também estão no elenco. A direção tem a assinatura de Amir Haddad, outro grande parceiro e amigo de Arlete desde a peça ‘Felisberto e o Café’, com quem trabalhou 35 anos atrás.



“Estou navegando em sentimentos diversos e emoções fortes. Sinto muita felicidade e admiração em ver o meu neto se aproximando dessa profissão, crescendo de forma potente. Estamos aqui ousadamente, indo juntos para o palco. Não apresentaria meu neto como dramaturgo, se não tivesse confiança no talento dele”, contou Arlete.

“Gosto de fazer um teatro esclarecedor. O teatro tem a função de iluminar as pessoas. E digo para todos: ninguém dirá que é tarde demais para coisa alguma. Sempre é o momento de colocar em prática o desejo”, elucida, aos 84 anos, um dos diretores mais premiados e mais presentes na cena brasileira, Amir Haddad. O título da comédia ‘Ninguém Dirá Que é Tarde Demais’, foi inspirado na canção o Último Romance, da banda Los Hermanos.



O texto de Pedro Medina conta a história dos vizinhos Luiza (Arlete Salles) e de Felipe (Edwin Luisi). Em razão da pandemia de Covid-19, Luiza recebe o neto Márcio (Pedro Medina), em sua casa. Paralelo a isso, Felipe, em função de problemas financeiros, vai morar com o filho Mauro (Alexandre Barbalho).

O ator e músico Lucio Mauro Filho, que é enteado de Arlete, irmão de Alexandre e tio de Pedro, assina a direção musical junto com Máximo Cutrim. Completam a ficha criativa José Dias no cenário, Aurélio de Simoni na luz e Carol Lobato nos figurinos.