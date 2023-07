Suspeito é preso após roubar celular na Barra da Tijuca

Rio - Policiais do 31° BPM (Recreio) prenderam, na noite desta quinta-feira (6), um homem armado que havia roubado um celular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi preso em flagrante com uma pistola.

Em nota, a PM informou que o homem realizou o assalto na Avenida Érico Veríssimo. Após o crime, os policiais prenderam o suspeito, recuperaram o telefone e apreenderam a pistola.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e ficará à disposição da Justiça.