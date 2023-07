IGP-DI de junho cai 1,45%, aponta FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 1,45% em junho, após uma redução de 2,33% em maio, divulgou nesta sexta-feira, 7, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 12 meses, houve recuo de 7,44%.

O resultado do indicador foi ligeiramente mais negativo que a mediana das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, de -1,26%. As previsões iam de queda de 1,85% a 1,10%. Com o resultado, o IGP-DI acumulou redução de 4,96% no ano.



A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve redução de 2,13% em junho, ante uma queda de 3,37% em maio. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, caiu 0,10% em junho, após alta de 0,08% em maio.

Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,71% em junho, depois da alta de 0,59% em maio.



O núcleo do IPC-DI de junho subiu 0,16%, após a elevação de 0,38% registrada em maio. O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo.

De acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 1,81% no ano e aumento de 3,54% em 12 meses. O período de coleta de preços para o índice de junho foi do dia 1º ao dia 30 do mês.