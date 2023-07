Morte de idoso atropelado na Zona Oeste é investigada pela Civil

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do idoso, identificado como Mauro Fernando Pilar Porto, de 87 anos, atropelado por uma motocicleta, nesta quinta-feira (6), na Estrada do Tindiba, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O responsável pelo atropelamento deixou o local sem prestar socorro.

Segundo informações preliminares, o sinal estava fechado para os veículos quando o motociclista avançou e atropelou Mauro. Gilvani Cruz, de 21 anos, também foi atingido e ficou gravemente ferido. O jovem foi socorrido por uma ambulância do Samu.

Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 13h35, mas o idoso já estava morto quando os militares chegaram.



A Civil informou que a perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança serão analisadas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do atropelamento e esclarecer os fatos.