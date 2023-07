Prédio desaba na Região Metropolitana de Recife e vizinhos procuram por soterrados

Pernambuco - Parte de um prédio desabou na manhã de sexta-feira (7) no bairro do Janga, em Paulista, na região metropolitana de Recife. O Corpo de Bombeiros faz buscas por pessoas soterradas no local.



O edifício que desabou é do Conjunto Beira-Mar, que fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Ainda não há informações sobre vítimas.

Momento em que um prédio desaba em Paulista, na Região Metropolitana de Recife.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/CdXSyYUbAq — Jornal O Dia (@jornalodia) July 7, 2023

Após o desabamento, vizinhos se juntaram e começaram a retirar os destroços para procurar possíveis soterrados.



Através de nota, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 6h35, oito viaturas foram enviadas ao local.