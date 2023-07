Justiça manda prefeito de SG retirar quadros com foto de USF e Clínica

Intimado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) a retirar das compartições públicas da Prefeitura de São Gonçalo os quadros com sua foto o prefeito Capitão Nelson (PL) até o momento não anunciou se cumprirá a decisão em todas as pastas do município. Segundo informações, o conteúdo semelhante que foi encontrado na saúde ainda continua nas escolas do município.



Nas unidades de saúde as imagens foram penduradas no início do mandato em 2021. A ação do MP-RJ visa evitar a propaganda ostensiva do prefeito nas unidades municipal.

O Dia teve acesso à Comunicação Interna (CI) que circulou com o assunto: Retirada da foto do prefeito. No documento, o coordenador Administrativo, Marcio Silva, solicita a retirada imediata dos quadros contendo a foto do prefeito de todas as unidades de saúde no intuito de atender a recomendação do Ministério Público realizado através de oficio.

"Não obstante requerido acima requer ainda com urgência a retirada dos quadros da USF Irmã Dulce e Clínica Municipal Gonçalense tendo em vista que essas foram citadas na recomendação do MP-RJ", disse o coordenador Márcio Silva no texto da CI.