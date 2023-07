Unidos da Tijuca terá concurso de samba-enredo com 11 composições

Rio - A Unidos da Tijuca recebeu, na noite desta quinta-feira (06), os sambas concorrentes para o Carnaval 2024. Ao todo, 11 obras foram inscritas no concurso que escolherá o samba-enredo. Em 2024, o tema da escola vai exaltar as lendas portuguesas, com desenvolvimento do carnavalesco Alexandre Louzada.



As obras serão apresentadas à comunidade no dia 3 de agosto, a partir das 19h, na quadra da agremiação, na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo.



As eliminatórias acontecerão todas às quintas-feiras de agosto e setembro. A finalíssima está marcada para outubro. Todas as obras estão disponibilizadas no canal da Unidos da Tijuca no YouTube.



Confira as parcerias inscritas:



– Leandro Gaúcho, Gustavinho Oliveira, Marcus Lopes, Josemar Manfredini, Aldir Senna e Alexandre Cabeça



- Luciano Fogaça, Cecilia Cruz, Digão Audaz, Julio Pagé e Rafael Almada



- Eduardo Medrado, Kleber Rodrigues, Adolpho Konder, Sandro Nery, André Braga e Luiz Pavarotti. Participação Especial: André Diniz e Evandro Bocão



- Gilmar L Silva, Mauro Gaguinho de Araruama, Marquinho Bombeiro, Sergio Pires, Francisco Gogó de Ouro e Pires de Praia Seca



- Alexandre Valle, Phabbio Salvat, Gerson PM, Luis Rangel, Maneco, Gilberto Esquina da Águia



- Sereno, Dinny da Vila, JB Oliveira, Camila Lúcio, Deiny, Mano Kleber. Participações Especiais: Wagner Zanco e Almeida Sambista



- Márcio André, Igor Federal, Daniel Katar, Bello, Diogo Nogueira e Igor Leal



- Totonho, Marcelo Adnet, Fadico, Dudu, Gabriel Machado e Rodrigo Alves. Part. Especial: Claudio Mattos e Cadu Cardoso



- Beto do Pandeiro, Henrique Badá, LC D’Avenida e Dario Lima



- Léo de Souza, Almir, Domin Moreno, Duda Ascensão, Milton Carvalho e Diego do Caju



- Julio Alves, Cláudio Russo, Jorge Arthur, Silas Augusto, Chico Alves e D’Sousa