Distribuidora de água vai fazer atendimento em Praça de São Gonçalo

O Programa Águas do Rio Com Você vai promover, neste sábado (8), atendimento itinerante na Praça do Gradim, em São Gonçalo. Os moradores da região poderão comparecer ao local, das 9h às 15h, para negociar contas de água atrasadas, realizar a inclusão do nome na Tarifa Social, solicitar nova ligação de água, entre outros serviços.



Segundo as informações, as equipes da Prefeitura Municipal também estarão na praça para aferir a pressão arterial e a glicose dos visitantes, além de oferecer a retirada de documentos e o registro no CadÚnico.

Recentemente a praça próxima à Rua Capitão João Manoel, no Porto Novo, recebeu o atendimento da equipe da Águas do Rio, no espaço montado pela concessionária para a ação itinerante. “Vi a tenda e pensei logo em solucionar meu problema da conta de água da minha casa. Agora, está tudo resolvido de forma rápida e muito atenciosa. A empresa mostra que quer estar próxima dos moradores, além de oferecer facilidade no atendimento”, afirmou a dona de casa Marilza Coelho.



Na ocasião, o programa “Águas do Rio Com Você” realizou mais de 80 atendimentos na ação que aconteceu nos dias 11 e 25/06. “Estreitar esse relacionamento com a população e oferecer um atendimento humanizado, eficiente e sem burocracia estão entre as estratégias para avançar no saneamento na cidade. Entendemos que precisamos estar nos bairros, conhecer as pessoas e seus problemas. Desta forma, conseguimos construir uma relação de confiança e transparência para atuar com os nossos serviços levando mais qualidade de vida para todos”, afirmou o supervisor comercial da concessionária, Diogo da Costa.