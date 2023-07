Chuvas da temporada de monção provocam 50 mortes no Paquistão

Ao menos 50 pessoas, incluindo oito crianças, morreram em inundações e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas de monção que afetam o Paquistão há várias semanas, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (7).



A temporada de monção provoca a cada ano, entre junho e setembro, de 70 a 80% das chuvas registradas durante o ano no sul da Ásia.



As chuvas são cruciais para milhões de agricultores e para a segurança alimentar desta região populosa, mas também provocam inundações trágicas e deslizamentos de terra.



"Registramos 50 mortes em vários incidentes relacionados com as chuvas em todo Paquistão desde o início da monção, em 25 de junho", afirmou uma fonte do Serviço Nacional de Gestão de Catástrofes. No mesmo período, 87 pessoas ficaram feridas.



A maioria das mortes aconteceu na província de Punjab (leste), com choques elétricos e desabamentos de imóveis. Na província de Khyber Pakhtunkhwa (noroeste) foram encontrados os corpos de oito crianças, atingidas por um deslizamento de terra no distrito de Shangla.



Autoridades de Lahore, segunda maior cidade do Paquistão, afirmaram que a quinta-feira (6) bateu o recorde de chuva. As rodovias ficaram inundadas e quase 35% da cidade estava sem energia elétrica e água.



O serviço meteorológico prevê mais chuvas torrenciais para os próximos dias e alertou para possíveis inundações nas proximidades dos principais rios do Punjab.



Os cientistas afirmam que as monções se tornaram mais abundantes e imprevisíveis com a mudança climática.



O Paquistão, quinto país mais populoso do mundo, é responsável por menos de 1% das emissões globais de gases do efeito estufa, mas é um dos mais vulneráveis aos fenômenos meteorológicos extremos provocados pelo aquecimento global.