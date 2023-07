Lula diz que Bolsonaro é 'insano' e que será alvo de 'muitos processos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou nesta quinta-feira, 6, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "insano" e afirmou que o ex-mandatário ainda será alvo de "muitos processos"."O ex-presidente vai ter muitos processos porque ele sabe que provocou muitos processos. Esse país, desde a proclamação da República, nunca teve alguém tão insano exercendo o cargo de presidente, alguém de muita irresponsabilidade", afirmou Lula, em entrevista ao 'SBT News'.Na última sexta-feira, 30, Bolsonaro tornou-se inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022.O placar foi de 5 a 2 a favor da condenação do ex-presidente. Os ministros Benedito Gonçalves, Floriano Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram a favor da inelegibilidade. Raul Araújo e Nunes Marques votaram contra. O Tribunal também votou, de forma unânime, a favor da absolvição do ex-ministro Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro nas Eleições 2022.Bolsonaro ainda é alvo de outras 15 ações na Corte Eleitoral e pode chegar a ser punido criminalmente. Para Lula, “não se discute decisão do Judiciário”. O presidente afirmou também que Bolsonaro tem o direito de recorrer. “É um problema da Justiça com o ex-presidente”.